Екатеринбург, 10 августа, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Два жителя Свердловской области вошли в состав российской сборной, которая поборется за победу на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

WorldSkills

Студент Первоуральского металлургического колледжа Игнатий Е. выступил в дисциплине «Промышленная механика и монтаж», а студентка Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дарья М. — в «Хлебопечении».

В составе сборной — 63 участника из 25 субъектов РФ. Всего же в Казань, которая и примет соревнования, приедут более 1300 участников из 63 стран мира. Бороться за победу будут в 56 дисциплинах.

Напомним, чемпионат пройдёт с 22 по 27 августа. Его планируют посетить более 200 тысяч зрителей.