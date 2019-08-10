Екатеринбург, 10 августа, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Средний Урал может усилить выращивание овощей закрытого грунта. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте информполитики.

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Сейчас область обеспечивает себя такими овощами лишь на 50%, поэтому данное направление стоит развивать, считает глава.

Кроме того, нужно построить оптово-распределительные центры рядом с Екатеринбургом, где можно было бы хранить, перерабатывать и продавать продукцию, которая не выращивается на территории региона — фрукты, орехи, овощи.

Напомним, ранее губернатор обратил внимание на возможность «рывка» по молоку в регионе. В области можно резко нарастить объёмы получаемого молока на 400 тысяч тонн.