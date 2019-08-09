Кишинёв, 9 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Высший совет прокуроров (ВСП) Молдавии объявил 9 августа конкурс на должность генерального прокурора. Как передаёт ИА REGNUM, решение принято вопреки позиции министра юстиции Олеси Стамате, которая предлагала отложить конкурс ввиду готовящихся поправок в закон о прокуратуре.

Решение ВСП уже раскритиковала премьер-министр Майя Санду, заявившая, что правительство вмешается в эту ситуацию, поскольку ВСП «продолжает служить коррупционерам, как служил олигарху Плахотнюку». Она пообещала создать Бюро по борьбе с коррупцией и реформе юстиции при премьер-министре, которая займется очисткой системы юстиции от коррупционеров.

Ранее, напомним, временным исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Дмитрий Робу. Первым же своим распоряжением он поручил завести уголовное дело по факту узурпации власти в стране прежним руководством во главе с Владимиром Плахотнюком.