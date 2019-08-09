Кострома, 9 августа, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Пять молодых спортсменов Костромской области стали победителями конкурсного отбора в рамках национального проекта «Демография». Общая сумма грантов составила 350 тысяч рублей, — об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Пресс-служба губернатора Костромской области Виктория Червякова

Федеральные субсидии получили гребцы на байдарках и каноэ Данил Бурёнкин и Сергей Карюкин, легкоатлетка Виктория Червякова, конькобежец Андрей Шабанов и самбист Рамазан Элаев. Средства будут направлены на повышение мастерства спортсменов. Участников оценивали по балльной системе. В числе обязательных требований было наличие спортивного разряда или звания, призовое место на первенствах высокого уровня в течение года.

Награждение победителей пройдет 10 августа в костромском парке Берендеевка — в рамках большого фестиваля «Спорт — норма жизни». Мероприятие посвящено 80-летию празднования Всероссийского Дня физкультурника.