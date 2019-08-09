Вашингтон, 9 августа, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Называющий себя элитой либеральный Голливуд таит в себе расизм, злобу и ненависть, заявил 9 августа президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Hollywood

По мнению Трампа, голливудские деятели любят называть себя элитой, не являясь таковой на самом деле. Настоящей элитой, отметил Трамп, являются те, кому Голливуд решительно противодействует.

«Либеральный Голливуд — предельно расистский, скрывающий свою злобу и ненависть! Они любят называть себя элитой, таковой не являясь. На самом деле, настоящей элитой являются те, против которых они действуют», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что выпускаемые Голливудом фильмы разжигают и сеют хаос и жестокость, в которых потом пытаются обвинить других.

Напомним, кинематографическая составляющая американского истеблишмента занимает резко антитрамповскую позицию во внутриполитической борьбе в США.