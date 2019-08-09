Кострома, 9 августа, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Костромская область закупает новую спецтехнику для повышения качества дорожных работ, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Russianhighways.ru Дорожная техника

За последние два месяца в регион поступило 30 новых машин, с начала года — порядка 90. В июне-июле 2019 года парк дорожно-строительной техники предприятия «Костромаавтодор» пополнился дорожными катками, колесными тракторами, грузовыми тягачами, полуприцепами тяжеловозами, цистернами, асфальтоукладчиками. Впервые были приобретены два отсыпщика обочин.

Технику передадут в районные филиалы, которые ведут ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также обеспечивают сезонное содержание дорог. Новая спецтехника российского производства приобретена за счет средств областного дорожного фонда в лизинг — с рассрочкой платежа на 3 года.

Напомним, что в рамках нацпроекта в течение ближайших шести лет в Костромской области планируется отремонтировать свыше 1000 км межмуниципальных и региональных дорог.