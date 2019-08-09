Анкара, 9 августа, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Власти Турции осуждают решение США ввести новые ограничения против активов законной власти Венесуэлы. Об этом заявил сегодня, 9 августа, официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Отношения США и Турции

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы, которые находятся в американской юрисдикции. Под санкции попали активы центрального банка Венесуэлы, государственной нефтяной компании PDVSA.

Более того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые, по мнению США, оказывают помощь законным властям Венесуэлы и лично президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.

Представитель МИД Турции заявил, что его страна не одобряет указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы.

«Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ, и негативно скажется на инициативах, направленных на поиск политического решения в Венесуэле», — заявил Аксой.