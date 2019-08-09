Власти Пакистана отменили последний поезд в Индию
Исламабад, 9 августа, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Пакистанские власти отменили последний поезд, курсировавший между Пакистаном и Индией, 9 августа передаёт агентство Associated Press.
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Министр путей сообщения Пакистана Рашид Ахмад заявил на пресс-конференции об отмене поезда Thar Express между Карачи и Мунабао.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа власти Пакистана отменили поезд Friendship Express, связывавший Нью-Дели с Лахором.
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