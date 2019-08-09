Донецк, 9 августа, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал приказ открывать огонь на поражение по всем нарушителям последнего перемирия, которое было согласовано и введено в рамках Минского процесса. Соответствующее экстренное заявление опубликовано сегодня, 9 августа на официальном сайте руководителя ДНР.

ИА Красная Весна Учения. ДНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Донбассе начало действовать очередное согласованное в рамках Минского процесса перемирие.

Но украинские боевики как обычно его не соблюдают. За неделю с момента введения перемирия украинские боевики нарушили его 11 раз.

Украинские боевики при обстрелах использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстреливается как территория ДНР, так и ЛНР.

Пушилин отметил, что сегодня был обстрелян населенный пункт Коминтерново. При этом применялись крупнокалиберные артиллерийские орудия 120 мм, а также станковые пулеметы, гранатометы, орудия БМП. Погибли два солдата республики.

«Подобные обстрелы — это способ спровоцировать нас, нарушить достигнутые договоренности. Мы не поддаемся на провокации! В очередной раз новые киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении», — сказано в заявлении Пушилина.

Глава ДНР потребовал от наблюдателей ОБСЕ вмешаться в процесс и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств по соблюдению режима перемирия.

«Однако, в случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ», — сказано в заявлении Пушилина.

Симметричный ответ подразумевает ответный огонь.