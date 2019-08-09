Москва, 9 августа, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «BBB-» до «BBB», прогноз по рейтингу — «стабильный». О этом говорится в распространённом 9 августа пресс-релизе агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как отмечается в комментарии аналитиков агентства, повышение рейтинга обусловлено тем, что Россия «укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу», что поспособствовало повышению макроэкономической стабильности, снизило зависимость российской экономики от цен на нефть и повысило её устойчивость к внешним потрясениям.

Напомним, в июле другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.