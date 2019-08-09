Тегеран, 9 августа, 2019, 23:02 — ИА Регнум. МИД Ирана призывает Индию и Пакистан использовать «мирные методы и диалог» для разрешения ситуации в Кашмире, 9 августа передаёт агентство Associated Press.

littleguids Пакистано-Индийская граница

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 августа к переговорам по Кашмиру обе стороны призвал глава МИД Китая Ван И.

Индия лишила свою часть спорного Кашмира «особого статуса», что вызвало протесты в регионе. Пакистан выслал индийского посла и заморозил торговые связи с Индией.

Читайте также: Китай призывает Пакистан и Индию к «мирному сосуществованию»