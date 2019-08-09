Альметьевск, Татарстан, 9 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Житель Альметьевска на своём участке организовал несанкционированную свалку. Он складировал бой ртутных ламп, отходы линолеума и битумной кровли, сообщили ИА REGNUM в минэкологии и природных ресурсов Татарии.

ИА REGNUM Свалка

Общая площадь свалки составила более 3,3 тыс. кв метров, её заметили в ходе вертолётного облёта территории. Ущерб окружающей среде оценивается в 2,8 млн рублей.

Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел за счёт мусора «поднять» свой участок, склонный к подтоплению. В отношении жителя Альметьевска составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, при облёте на вертолёте территории шести районов республики выявили 71 факт нарушений природоохранного законодательства. В основном это были несанкционированные свалки и незаконная добыча ископаемых.