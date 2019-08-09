Дублин, 9 августа, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Акции ирландской авиакомпании Ryanair упали на 2,4% после объявления о забастовках пилотов компании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Mikel Ortega Самолет авиакомпании Ryanair

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа о возможной забастовке объявили профсоюзы пилотов Ryanair в Ирландии и Испании.

Ранее, 7 августа, за проведение забастовок в конце августа и начале сентября проголосовали пилоты Ryanair в Великобритании.

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