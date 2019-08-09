Великий Новгород, 9 августа, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Спасатели и дорожные службы Новгородской области, где сегодня, 9 августа, в результате обильных дождей оказались подтопленными населённые пункты и участки дорог в трёх районах, работают в режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики администрации новгородского губернатора.

(сс) George Hodan Ливень

Ситуация находится на контроле главы региона Андрея Никитина.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, подтоплены 27 домов и 54 приусадебных участка, размыты девять участков дорог и одна деревянная переправа, отсутствует проезд к шести населённым пунктам в трёх районах — Демянском, Марёвском и Валдайском.

В регионе организована работа оперативного штаба главного управления МЧС, все подразделения функционируют в режиме повышенной готовности.

«В зоне подтоплений работают оперативные группы администраций районов, местных пожарно-спасательных гарнизонов, дорожных служб и ГИБДД. На наиболее опасные участки направлены три группы из состава аэромобильной группировки регионального МЧС с плавсредствами. При благоприятных погодных условиях подрядные организации приступят к восстановлению дорожного полотна. Сейчас на подтопленных участках дорог выставлены предупреждающие знаки», — сообщили в региональном управлении информполитики.

Все службы взаимодействуют с главами муниципальных районов, которые лично контролируют ситуацию и помогают в ликвидации последствий. В правительстве Новгородской области подтвердили, что сил и средств достаточно для выполнения работ и оказания необходимой помощи жителям.

Напомним, сильные ливни с порывистым ветром обрушились на Новгородскую область сегодня, 9 августа. Больше всего от непогоды пострадали районы на юго-востоке региона — Марёвский, Демянский, Валдайский.