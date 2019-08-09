Аддис-Абеба, 9 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии намерено провести общенациональные выборы в 2020 году, 9 августа передает агентство Reuters.

(сс) Rodrigo.Argenton Аддис-Абеба. Эфиопия

«Исполнительный комитет принял решение о проведении выборов в следующем году» , — заявил представитель правительства Гетачью Реда.

Ожидалось, что правительство Эфиопии может отложить проведение выборов из-за этнических столкновений в Оромии, которые привели к перемещению сотен тысяч человек.

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