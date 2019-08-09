Правительство Эфиопии решилось на проведение всеобщих выборов
Аддис-Абеба, 9 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии намерено провести общенациональные выборы в 2020 году, 9 августа передает агентство Reuters.
(сс) Rodrigo.Argenton
Аддис-Абеба. Эфиопия
«Исполнительный комитет принял решение о проведении выборов в следующем году», — заявил представитель правительства Гетачью Реда.
Ожидалось, что правительство Эфиопии может отложить проведение выборов из-за этнических столкновений в Оромии, которые привели к перемещению сотен тысяч человек.
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