Оппозиция требует протеста — всё о митинге 10 августа в Москве
В Москве 10 августа прошла акция протеста оппозиции с требованием допуска на выборы в Московскую городскую думу незарегистрированных кандидатов. Это была уже пятая крупная акция, но лишь вторая согласованная. Местом проведения митинга выбран проспект Академика Сахарова. Заявку в мэрию подали Елена Русакова, Денис Шендерович и Эльвира Вихарева. Несанкционированные властями митинги, проведённые 14 июля, 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.
Среди поддержавших митинг оказались журналисты и блогеры Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, хоккеист НХЛ Артемий Панарин. С критикой их заявлений выступил блогер-миллионник Амиран Сардаров, задавший вопрос: «Почему те, кто призывает идти на митинги или участвует в них, не помогали собирать подписи так называемым независимым кандидатам и не агитировали за них в ходе подписной кампании?»
Кроме того, на мероприятии выступили музыкант Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK. Однако в столичном департаменте региональной безопасности предупреждали, что концерт нарушает законодательство.
Видеохостинг YouTube блокирует видеоролики, содержащие информацию о митингах на территории Российской Федерации, которая явно не укладывается в заранее спроектированную картинку западных СМИ о протестной активности в России. Об этом заявили во временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Читайте также: YouTube блокирует альтернативный Западу взгляд на протесты в России
Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин назвал следователям «персонально ответственных» за задержания, сообщает газета «Наша Версия» со ссылкой на источники в Следственном комитете РФ.
По мнению задержанного, ответственность лежит на основателе ФБК Алексее Навальном и юристе организации Любови Соболь.
«По данным источника в СК, Фомин дал соответствующие показания следователям», — пишет газета.
Об этом: СМИ: фигурант дела о беспорядках даёт показания против Навального
Организация незаконных митингов в Москве является новацией последних лет, заявил бывший председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
Читайте подробнее: Экс-председатель Мосгордумы назвал «новацией» незаконные митинги
Власти Москвы предупреждают о готовящихся провокациях на согласованном митинге внесистемной оппозиции, который должен состояться в столице сегодня.
Читайте также: На согласованной акции оппозиции в Москве готовятся провокации — мэрия
Журналисты, попавшие в базу «сторонников Навального», выложенную в сеть, сообщают о поступающих смс с приглашениями на митинг 10 августа, а также звонках коллег из других СМИ.
В центре Москвы до вечера 10 августа на ряде улиц будет ограничено автомобильное движение в связи с согласованным митингом внесистемной оппозиции.
Читайте подробнее: Ряд улиц в Москве перекрыли из-за митинга оппозиции
Задержанному по делу о массовых беспорядках в Москве Дмитрию Васильеву требуются медикаменты, сообщает «ОВД-Инфо».
Издание поясняет, что задержанного допрашивали в Следственном комитете до 5:30. И сейчас он находится в ИВС. Обвинение ему пока не предъявлено, Васильев находится в статусе подозреваемого.
Об этом: СМИ: задержанному по делу о беспорядка требуется инсулин
Дождь в Москве может захватить митинг. Как рассказал агентству «Москва» метеоролог Евгений Тишковец, «около 15:00, плюс-минус час, дождь прекратится». Напомним, митинг начинается в 14:00.
В эти минуты на проспекте Академика Сахарова идут приготовления к митингу оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На месте уже работает полиция, стянута техника, выставлены ограждения.
Сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов, председатель постоянной комиссии СПЧ Александр Брод, член СПЧ Шота Горгадзе выступили с заявлением в связи несогласованными акциями протеста в Москве. Они оценили ситуацию с выборами в Мосгордуму и обратились к москвичам.
Об этом: В СПЧ обратились к москвичам из-за незаконных провокаций
«Пикеты солидарности» с московской оппозицией проходят в различных регионах России. Об этом сообщают в социальных сетях страницы местных политических объединений.
Читайте также: Оппозиция в регионах РФ проводит «пикеты солидарности»
Один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве Елена Русакова опубликовала на странице в Facebook проект резолюции.
В документе восемь требований. В их числе прекращение уголовных преследований участника несанкционированных митингов, освобождение арестованных, регистрация кандидатов от оппозиции, отставка председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина.
Подробности в материале: В Facebook обсуждают проект резолюции согласованного митинга в Москве
Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывают граждан, которые решили принять участие в санкционированном митинге внесистемной оппозиции в Москве, не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях, которые также могут состоятся сегодня.
Читайте также: СПЧ призывает граждан не поддаваться на провокации на митингах оппозиции
«Надеюсь, что даже в случае недопуска независимых кандидатов большинство возьмёт фракция КПРФ. И с фракцией КПРФ у нас уже есть предварительная договорённость, что будет создан координационный совет при Мосгордуме из всех недопущенных кандидатов в депутаты. И фактически мы будем работать в интересах москвичей вместе», — незарегистрированный кандидат Сергей Цукасов в эфире sotavision.
Политолог: провал поддержки московской акции в городах России закономерен
Штабы Алексея Навального в регионах объявили о поддержке акции в Москве, однако на улицы городов для проявления свой солидарности с московским штабом ФБК вышло очень мало людей.
Ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировал политолог Марат Баширов.
«Провал поддержки московской акции в городах России вполне закономерен. После того, как того, как стало известно, что сотрудники ФБК занимались отмывом денег, и была указана очень большая сумма денег — около миллиарда рублей, реакция региональных сторонников Алексея Навального понятна. И понятна попытка использовать тот конфликт, который существует сейчас на выборах в Московскую городскую думу тоже понятна. Но все же Алексею Навальному не удается мобилизовать под свои флаги людей, которые, может бытью, и хотели бы выразить свое критическое мнение по отношению к тому, что происходит, но точно не хотя становиться под знамена Фонда борьбы с коррупцией», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
На ближайших к месту проведения митинга станциях метро Москвы работает полиция, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Полиция через громкоговоритель призывает граждан не скапливаться на платформе даже в тех случаях, если у них там назначена встреча. Все встречи рекомендуют проводить уже на улице.
ГУ МВД России по Москве обратилось к участникам массового мероприятия в столице. Сообщение размещено на сайте главка.
В сообщении указано, что организаторы митинга обратились организаторы митинга. По их данным, незарегистрированный кандидат «Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Читайте также: МВД предупредило о подготовке провокаций со стороны Соболь
По данным движения «Белый счетчик», к 13:30 на акцию пришли более 3,2 тыс. человек.
Митинг пока не начался — организаторы ждут, когда через «рамки» пройдёт побольше людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM
«Сам проспект Сахарова пока полупустой. Только ближе к трибуне стоят люди с российскими флагами. На подступах к площади выстроилась длинная очередь от метро», — рассказал корреспондент ИА REGNUM
Рэпер Оксимирон на проспекте Сахарова в Москве 10 августа. Фото: Георгий Балаков
Первые выступления на сцене сопровождаются проблемами со звуком. Первым слово взял муниципальный депутат Илья Азар. Он подчеркнул, цель акции — в том, чтобы добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Рэп-исполнитель Мирон Фёдоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, принимает участие в митинге оппозиции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Музыкант приехал на площадь Академика Сахарова и сразу же попал в окружение журналистов. Ранее он заявлял о своей готовности принять участие в акции протеста и поддержать незарегистрированных кандидатов.
Об этом: Рэпер Oxxxymiron прибыл на митинг оппозиции в Москве
По данным «Яндекс.Погоды», в ближайший час в центре Москвы может начаться дождь.
Немногочисленные сторонники внесистемной оппозиции собираются сегодня, 10 августа, на проспекте Академика Схахарова в Москве, чтобы помитинговать в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборов в Московскую городскую думу в качестве кандидатов.
Об этом: Сторонники внесистемной оппозиции собираются на проспекте Сахарова в Москве
Заявленные ораторы не выступают из-за проблем со звуком, передаёт с места событий корреспондент ИА REGNUM
Неудачей окончилась попытка выступить незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева — решить проблемы со звуком организаторам до сих пор не удаётся. Участники митинга также жалуются на плохой интернет.
Организаторы извинились перед пришедшими на проспект Сахарова из-за технических проблем со звукоусиливающей аппаратурой, передаёт корреспондент ИА REGNUM
К стандартым лозунгам, таких как «Россия будет свободна!» уже добавились «Микрофоны будут работать». Между тем, «Белый счётчик» насчитал уже порядка 7,2 тыс. участников митинга — людей крайне медленно пропускают через рамки, из-за чего у рамок начали скандировать «Пропускай».
Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
На митинге объявили о задержании Любови Соболь
Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального, сотрудница его «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь была задержана правоохранительными органами перед началом согласованного митинга внесистемной оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Об этом: В Москве перед митингом внесистемной оппозиции задержали Любовь Соболь
Проблемы с аппаратурой решили. Среди первых выступил журналист Леонид Парфёнов. Он неожиданно зачитал со сцены рэп.
Парфёнов в своём выступлении упомянул студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, который был задержан после акции 27 июля. Затем вышла жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, которая возмутилась обилием рамок на площади: «Нас всех хотят загнать в рамки».
У рамок уже скопились внушительные очереди — недовольство медлительностью потока растёт.
Леонид Парфёнов читает рэп на проспекте Сахарова в Москве. Фото: Георгий Балаков
Протестующие на проспекте Сахарова в Москве. Фото: Георгий Балаков
Проспект Сахарова в Москве. Фото: Георгий Балаков
По данным «ОВД-Инфо», уже 5 человек задержали в Москве в связи с акцией протеста на проспекте Сахарова.
В Москве начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным организаторов на митинг пришли около 7 тыс. человек.
Читайте подробнее: Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте Сахарова
Фото: Георгий Балаков
По данным МВД, к 14.00 на проспекте Сахарова находились около 7 тыс. участников митинга.
В эти минуты участники согласованного митинга в Москве скандируют лозунги с требованием отставки мэра города Сергея Собянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Протестующие в Москве потребовали отставки мэра Собянина
Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
ГУ МВД по Москве сообщило о том, что в полицию обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением, что Любовь Соболь и ряд других участников акции намерены устроить провокации.
С трибуны попытались транслировать послание арестованного лидера Либертарианской партии России Михаила Светова, но из-за технических проблем запись мало кто услышал
На акцию пришли в числе прочих журналист Юрий Дудь, исполнители Face и Oxxxymiron, а также группа «Кровосток». Отметим, что городская администрация ранее выступила против музыкальных выступлений на митинге в Москве.
Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального Любовь Соболь была задержана сотрудниками полиции после того, как один из организаторов митинга внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова написал заявление в полицию о том, что она готовит провокации на массовом мероприятии.
Об этом: Любовь Соболь готовила провокации на согласованном митинге оппозиции — МВД
На митинге выступают близкие задержанных по делу о массовых — беспорядках в Москве. В их числе — мать Наталья Конон, мать Данилы Конона, и друг Жукова Евгений Овчаров.
В пресс-службе МВД уже сообщили о начавшемся «оттоке» участников митинга. При этом число участников, по официальным данным, достигло 15 тыс. человек.
Согласно данным «Белого счётчика», число участников митинга к 14:40 составила 28,1 тыс. человек. Напомним, что в 14:00 «Белый счётчик» давал число, примерно равное оценке МВД — 7,2 тыс. человек.
Члены Совета при президенте РФ по правам человека в ближайшее время проведут проверку столичных спецприёмников, где содержатся задержанные участники несогласованных публичных акций, прошедших в Москве. Об этом сообщил официальный сайт СПЧ. Результаты посещений будут доведены до сведений общественности.
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В ГУ МВД по Москве заявляют, что никаких искусственных затруднений при допуске граждан на территорию митинга нет.
«Досмотр проводится исключительно в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия», — заявили в ведомстве.
Выступает сестра фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой. «Я верю, что все вместе мы сможем добиться справедливости», — говорит она.
Рэпер Face исполняет на митинге композицию «Салам», несмотря на то, что мэрия Москвы ранее запретила музыкальные выступления на акции протеста. Ранее организаторы согласованного митинга заявили, что на акции согласились выступить рэпер Face, а также группы IC3PEAK и «Кровосток».
Летавший над участниками митинга на проспекте Сахарова в Москве квадрокоптер заглушили и изъяли сотрудники полиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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К сцене, на которой выступает Фейс, уже подошли сотрудники ОМОН.
К 15:00 на митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве пришли около 15 тыс. человек.
Об этом: На митинг внесистемной оппозиици на Сахарова пришли 15 тыс. человек — МВД
«Белый счётчик» называет уже 40 тыс. участников митинга по состоянию на 15:00. Открыты дополнительные рамки, однако входной поток существенно ослаб, зато растёт число уходящих.
Участники митинга сообщают о сотрудниках полиции с устройствами для перехвата дронов.
В Москве на митинге оппозиции проходит выступление рэпера Face, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я не оратор, в принципе. Я просто спою свои песни, и если кто-то знает их слова, подпевайте вместе со мной», — сказал певец.
Об этом: Рэпер Face начал концерт в Москве на митинге оппозиции
Перехват дрона на митинге. Фото: Георгий Балаков
Face выступает на митинге оппозиции под музыку. Фото: Георгий Балаков
Танец девушки на кабинке туалета под песню Face. Фото: Георгий Балаков
Отметим, что митинг согласован до 16:00.
На согласованной акции оппозиции в центре Москвы находится 40 тысяч человек. Соответствующие данные на странице Facebook опубликовал «Белый счётчик» — волонтёрское объединение, ведущее подсчёт участников московских массовых мероприятий.
«Проход ведётся через более чем 50 рамок. Численность: 14:00 — 7,2 тысячи, 14:40 — 28,1 тысяч, 15:00 — 40 тысяч», — заявили в организации.
Читайте также: «Белый счётчик» насчитал свыше 40 тысяч человек на митинге в Москве
На митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова пришли порядка 20 тыс. человек
Читайте также: На проспект Сахарова в Москве вышли 20 тыс. митингующих — МВД
Наблюдения: на митинг пришли, в основном, молодёжь и люди старшего возраста. Участников возрастной категории от 30 до 50 лет почти не встретить
На проспекте Сахарова собравшиеся скандируют «Отпускай!» Также слышны требования отмены выборов в Мосгордуму.
Полиция и Росгвардия пока не зарегистрировали серьезных нарушений на согласованном митинге внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве.
Читайте подробнее: На митинге оппозиции в Москве нарушений пока не зарегестрировано — МВД
Полиция вывела с оцепленной территории, где проводится митинг, несовершеннолетнего подростка. Он находился без сопровождения взрослых, передаёт корреспондент ИА REGNUM
16:00 наступило, но организаторы продолжают. Возможно, дали поблажку из-за технических сложностей в начале публичного мероприятия.
В 16:01 начал выступление незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин. После Face и блогера Данилы Поперечного.
Тем временем, концерт на митинге продолжается. Началось выступление группы IC3PEAK
IC3PEAK на митинге оппозиции в Москве. Фото: Георгий Балаков
Полиция начинает оцеплять проспект Сахарова. По данным «Белого счетчика», митинг оказался в два раза больше по численности акции 20 июля. На 15:30 насчитали 47 тыс. человек.
«Музыкальных» участников митинга объявляет активист Пётр Верзилов
Митинг продолжается. выступает незарегистрированный кандидат в депутаты и одна из организаторов мероприятия Елена Русакова («Яблоко»).
После IC3PEAK на сцене также планирует выступить группа «Кровосток».
За трибуной митинга в Москве. Фото: Георгий Балаков
За трибуной митинга в Москве. Фото: Георгий Балаков
С трибуны объявили, что на митинг пришли 47 тысяч человек
«Нас больше чем двадцатого числа. Нас больше чем когда-либо. Но нас будет ещё больше: мы будем продолжать выходить» — заявили с трибуны.
С трибуны призвали после митинга отправиться на станцию метро «Китай-город» и «гулять» у здания Администрации президента на Старой площади.
В завершении митинга выступает «Кровосток»
«Кровосток» пообещал не использовать ненормативную лексику во время выступления, поскольку среди зрителей могут быть несовершеннолетние
Только что с трибуны митинга призвали участников массового мероприятия пойти на прогулку к зданию администрации президента в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов заявил о том, что митинг на проспекте Сахарова проходит со стороны организаторов корректно.
Полиция задержала Бориса Золотаревского (начальника штаба Ивана Жданова), который призвал ранее участников митинга «прогуляться» к зданию администрации президента.
К 16:00 на территорию митинга в Москве прошли 48,8 тыс. участников, сообщает «Белый счётчик».
Неизвестный кинул дымовую шашку в мусорный бак на проспекте Сахарова.
Со сцены официально объявили об окончании митинга. Итоговая цифра «Белого счетчика» — 49,9 тыс. человек с оговоркой, что были также неучтённые допуски на территорию митинга с переулков.
Задержание Бориса Золоторевского. Фото: Георгий Балаков
Люди расходятся с митинга, идут в метро. Толпам сигналят машины, идущие воспринимают это как поддержку и радуются
Идея «прогулки» у станции «Китай-город» особенной популярностью не пользуется. Тем не менее, слышны разговоры: «А пойдём посмотрим, вдруг там что-то будет?» Некоторые хотят не участвовать, а поглазеть.
Десять человек задержано в Москве в связи с митингом оппозиции, сообщает сайт «ОВД-Инфо».
"Столько людей задержали в связи с акцией», — указывает счётчик. Из данных не ясно, все ли задержания случились на самом митинге. Данные актуальны на 16:15 10 августа.
Подробности в материале: СМИ сообщило о десяти задержанных в Москве в связи с митингом
Полиция у станции метро «Китай-город». Фото: Георгий Балаков
У станции метро «Китай-город» всё спокойно, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Откликнувшихся на призыв с трибуны митинга оппозиции и отправившихся на «прогулку» пока не видно. Единственное изменение — группы полицейских и росгвардейцев.
В эти минуты проходят задержания у здания администрации президента у станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сначала полицейские, одеты в защитную экипировку, задержали двоих молодых людей со свёртком фастфуда в руках. Чуть позже были задержаны ещё двое.
Читайте подробнее: Полиция задержала у администрации президента мужчин со свёртком фастфуда
Задержание у администрации президента. Фото: Георгий Балаков
Задержания у администрации президента. Фото: Георгий Балаков
Старая площадь быстро наполняется людьми. Фото: Георгий Балаков
В эти минуты толпы людей заходят на Старую площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Несколько сотен человек перемещаются единой группой по центру столицы возле администрации президента РФ. Они скандируют лозунги, призывают прохожих присоединяться к их прогулке.
Читайте подробнее: Ситуация у администрации президента РФ быстро накаляется
«Прогулка» у АП. Фото: Георгий Балаков
В эти минуты полиция проводит массовые задержания участников «прогулки» у администрации президента РФ на Старой площади в Москве. Об этом с места событий передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Массовые задержания проходят на площади у администрации президента РФ
Массовые задержания в Москве 10 августа. Фото: Георгий Балаков
Толпы людей приехали к администрации президента, послушав призыв участника митинга оппозиции. Фото: Георгий Балаков
Задержанный у администрации президента. Фото: Георгий Балаков
Забег по центру Москвы. Полиция — за протестующими, журналисты — за полицией. Фото: Георгий Балаков (на бегу)
Полиция постоянно меняет тактику. То оцепляет Маросейку, то вытесняет из неё людей. То возвращается в сквер.
Оцепление на Маросейке. Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
Задержания в центре Москвы. Фото: Георгий Балаков
49,5 тысячи человек собрались на проспекте Академика Сахарова на согласованном митинге в поддержку «независимых» депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. Такую статистику привели волонтёры движения «Белый счётчик», осуществляющего контроль за массовыми мероприятиями в столице.
Читайте также: Почти 50 тысяч человек насчитали на проспекте Сахарова к концу митинга
Данные экспресс-опроса: менее трети участников митинга являются москвичами
По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
Читайте подробнее: Данные экспресс-опроса: менее трети участников митинга являются москвичами
В эти минуты сотрудники полиции продолжают задержания несанкционированной акции в центре Москвы у здания администрации президента РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. По оценке корреспондента, всего на Старой площади задержали не менее ста человек.
Читайте также: В центре Москвы проводят задержания участников незаконной акции
Фото: Георгий Балаков
Всего в Москве за сегодняшний день задержали уже более 50 человек.
Полиция вытесняет людей из сквера. Конкретно эта группа идёт в сторону журналистов, никаких протестующих здесь нет. Фото: Георгий Балаков
В эти минуты полиция выстроилась в две широкие шеренги на Старой площади в Москве, где проходит незаконная акция оппозиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Читайте подробнее: Полиция выстроилась в широкие шеренги, оцепив Старую площадь в Москве
Оцепление на Старой площади. Фото: Георгий Балаков
Политолог: Люди шли на проспект Сахарова в основном на концерт
В Москве завершился согласованный митинг-концерт в поддержку «независимых» депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. В акции приняли участие порядка 49,9 тысячи человек. Такую статистику привели волонтёры движения «Белый счётчик», осуществляющего контроль за массовыми мероприятиями в столице.
Политолог Марат Баширов специально для ИА REGNUM прокомментировал итоги мероприятия.
Читайте подробнее: Политолог: Люди шли на проспект Сахарова в основном на концерт
Полиция взяла в кольцо собравшихся на Старой площади в Москве, а после выпроводила с территории, передаёт с места событий корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Полиция освободила площадь у администрации президента РФ от протестующих
За последние полчаса эта женщина — единственная задержанная на Старой площади в Москве. Фото: Георгий Балаков
В эти минуты в Москве около тысячи человек собралось у станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Собравшиеся — преимущественно молодые люди. У некоторых в руках плакаты с политическими лозунгами. Они хлопают и скандируют слово «допускай».
Подробности в материале: До тысячи протестующих собрались в Москве у станции метро «Китай-город»
Скопление людей у станции «Китай-город». Фото: Георгий Балаков
Скопление людей у станции метро «Китай-город». Фото: Георгий Балаков
62% посетивших митинг на Академика Сахарова в Москве участников являются мужчинами. Об этом сообщили результаты социологического исследования волонтёрского движения «Белый счётчик».
Подробности в материале: Социологи не установили пол 6% участников в митинга в Москве
Станция метро «Китай-город» в Москве работает в ограниченном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Читайте подробнее: Полиция Москвы ограничила работу станции метро «Китай-город»
Полиция у станции метро «Китай-город». Фото: Георгий Балаков
События у станции «Китай-город». Фото: Георгий Балаков
У станции метро «Китай-город». Фото: Георгий Балаков
Полиции Москвы удалось расчистить от протестующих территорию возле станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Подробности в материале: Протесты в центре Москвы переместились на улицу Забелина
Улица Забелина в Москве. Фото: Георгий Балаков
Увидев полицейских в полной амуниции и с дубинками, участники протеста разбежались. Отдалившись на безопасное расстояние, они вновь начали скандирование. Сотрудники полиции устроили погоню, но смогли поймать лишь пятерых, в том числе одну девушку.
Подробности в материале: В центре Москвы участники протестов разбежались от полиции
Задержания в центре Москвы. Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
Протестующие умело прячутся от полиции, сливаясь с городской средой. Например, могут раствориться в очереди «Макдоналдса».
Все бегут. Фото: Георгий Балаков
«Прогулка» по Москве. Фото: Георгий Балаков
Возвращение к администрации президента. Фото: Георгий Балаков
Стоит отметить, что возраст участников акции стал ещё более юным. Остались самые подвижные, спортивные. Около полусотни человек. Но это не значит, что сейчас сюда не придут их более взрослые и тучные коллеги.
Старая площадь в Москве. Митинг превратился в посиделку. Фото: Георгий Балаков
Старая площадь. Фото: Георгий Балаков
Люди прибывают, полиции нет. Иногда скандируют что-то политическое. В основном, не связанное с выборами в Мосгордуму. Но в основном просто проводят своё время.
178 человек задержали в Москве в связи с митингами, пишет «ОВД-Инфо». Информация на 20:45.
«Лагерь» снялся и теперь более ста человек «гуляет» по улицам Москвы, скандируя лозунги. Выкрикивают: «Свободу политзаключённым». И хлопают в ладоши. Полиции они уже не интересны. Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
В Москве полиция задержала участников массовой акции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Инцидент произошёл на Неглинной улице рядом с Трубной площадью.
Читайте также: Семерых участников оппозиционной «прогулки» по Москве задержала полиция
Полиция провела задержания на Неглинной улице. Фото: Георгий Балаков
Манёвр повторился на Петровке. Однако в этот раз выбежавшие из автозака полицейские никого задерживать не стали.
Полиция на Петровке. Фото: Георгий Балаков
Фото: Георгий Балаков
Ещё пара фото с «прогулки». У станции метро «Китай-город». Полиция под памятником Кириллу и Мефодию. И там же «одиночный пикет». Фото: Георгий Балаков
Митинг на Сахарова. «Oxxxymiron, вы рэпер или оппозиционер?» Фото: Георгий Балаков
256 человек задержали в Москве, сообщает «ОВД-Инфо». Данные на 2:45 11 августа. Всего по разным городам — 352 человека. Как мы помним, основные задержания в столице шли вечером во время «прогулки».
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