В Москве 10 августа прошла акция протеста оппозиции с требованием допуска на выборы в Московскую городскую думу незарегистрированных кандидатов. Это была уже пятая крупная акция, но лишь вторая согласованная. Местом проведения митинга выбран проспект Академика Сахарова. Заявку в мэрию подали Елена Русакова, Денис Шендерович и Эльвира Вихарева. Несанкционированные властями митинги, проведённые 14 июля, 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями. Среди поддержавших митинг оказались журналисты и блогеры Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, хоккеист НХЛ Артемий Панарин. С критикой их заявлений выступил блогер-миллионник Амиран Сардаров, задавший вопрос: «Почему те, кто призывает идти на митинги или участвует в них, не помогали собирать подписи так называемым независимым кандидатам и не агитировали за них в ходе подписной кампании?» Кроме того, на мероприятии выступили музыкант Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK. Однако в столичном департаменте региональной безопасности предупреждали, что концерт нарушает законодательство.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

09:11 10.08.2019 Видеохостинг YouTube блокирует видеоролики, содержащие информацию о митингах на территории Российской Федерации, которая явно не укладывается в заранее спроектированную картинку западных СМИ о протестной активности в России. Об этом заявили во временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Читайте также: YouTube блокирует альтернативный Западу взгляд на протесты в России

09:54 10.08.2019 Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин назвал следователям «персонально ответственных» за задержания, сообщает газета «Наша Версия» со ссылкой на источники в Следственном комитете РФ. По мнению задержанного, ответственность лежит на основателе ФБК Алексее Навальном и юристе организации Любови Соболь. «По данным источника в СК, Фомин дал соответствующие показания следователям», — пишет газета. Об этом: СМИ: фигурант дела о беспорядках даёт показания против Навального

10:13 10.08.2019 Организация незаконных митингов в Москве является новацией последних лет, заявил бывший председатель Мосгордумы Владимир Платонов. Читайте подробнее: Экс-председатель Мосгордумы назвал «новацией» незаконные митинги

10:17 10.08.2019 Власти Москвы предупреждают о готовящихся провокациях на согласованном митинге внесистемной оппозиции, который должен состояться в столице сегодня. Читайте также: На согласованной акции оппозиции в Москве готовятся провокации — мэрия

10:27 10.08.2019 Журналисты, попавшие в базу «сторонников Навального», выложенную в сеть, сообщают о поступающих смс с приглашениями на митинг 10 августа, а также звонках коллег из других СМИ.

11:11 10.08.2019 В центре Москвы до вечера 10 августа на ряде улиц будет ограничено автомобильное движение в связи с согласованным митингом внесистемной оппозиции. Читайте подробнее: Ряд улиц в Москве перекрыли из-за митинга оппозиции

11:25 10.08.2019 Задержанному по делу о массовых беспорядках в Москве Дмитрию Васильеву требуются медикаменты, сообщает «ОВД-Инфо». Издание поясняет, что задержанного допрашивали в Следственном комитете до 5:30. И сейчас он находится в ИВС. Обвинение ему пока не предъявлено, Васильев находится в статусе подозреваемого. Об этом: СМИ: задержанному по делу о беспорядка требуется инсулин

12:01 10.08.2019 Дождь в Москве может захватить митинг. Как рассказал агентству «Москва» метеоролог Евгений Тишковец, «около 15:00, плюс-минус час, дождь прекратится». Напомним, митинг начинается в 14:00.

12:22 10.08.2019 В эти минуты на проспекте Академика Сахарова идут приготовления к митингу оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На месте уже работает полиция, стянута техника, выставлены ограждения.

12:53 10.08.2019 Сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов, председатель постоянной комиссии СПЧ Александр Брод, член СПЧ Шота Горгадзе выступили с заявлением в связи несогласованными акциями протеста в Москве. Они оценили ситуацию с выборами в Мосгордуму и обратились к москвичам. Об этом: В СПЧ обратились к москвичам из-за незаконных провокаций

12:57 10.08.2019 «Пикеты солидарности» с московской оппозицией проходят в различных регионах России. Об этом сообщают в социальных сетях страницы местных политических объединений. Читайте также: Оппозиция в регионах РФ проводит «пикеты солидарности»

13:51 10.08.2019 Один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве Елена Русакова опубликовала на странице в Facebook проект резолюции. В документе восемь требований. В их числе прекращение уголовных преследований участника несанкционированных митингов, освобождение арестованных, регистрация кандидатов от оппозиции, отставка председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина. Подробности в материале: В Facebook обсуждают проект резолюции согласованного митинга в Москве

13:54 10.08.2019 Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывают граждан, которые решили принять участие в санкционированном митинге внесистемной оппозиции в Москве, не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях, которые также могут состоятся сегодня. Читайте также: СПЧ призывает граждан не поддаваться на провокации на митингах оппозиции

13:57 10.08.2019 «Надеюсь, что даже в случае недопуска независимых кандидатов большинство возьмёт фракция КПРФ. И с фракцией КПРФ у нас уже есть предварительная договорённость, что будет создан координационный совет при Мосгордуме из всех недопущенных кандидатов в депутаты. И фактически мы будем работать в интересах москвичей вместе», — незарегистрированный кандидат Сергей Цукасов в эфире sotavision.

13:58 10.08.2019 Политолог: провал поддержки московской акции в городах России закономерен Штабы Алексея Навального в регионах объявили о поддержке акции в Москве, однако на улицы городов для проявления свой солидарности с московским штабом ФБК вышло очень мало людей. Ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировал политолог Марат Баширов. «Провал поддержки московской акции в городах России вполне закономерен. После того, как того, как стало известно, что сотрудники ФБК занимались отмывом денег, и была указана очень большая сумма денег — около миллиарда рублей, реакция региональных сторонников Алексея Навального понятна. И понятна попытка использовать тот конфликт, который существует сейчас на выборах в Московскую городскую думу тоже понятна. Но все же Алексею Навальному не удается мобилизовать под свои флаги людей, которые, может бытью, и хотели бы выразить свое критическое мнение по отношению к тому, что происходит, но точно не хотя становиться под знамена Фонда борьбы с коррупцией», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

14:05 10.08.2019 На ближайших к месту проведения митинга станциях метро Москвы работает полиция, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Полиция через громкоговоритель призывает граждан не скапливаться на платформе даже в тех случаях, если у них там назначена встреча. Все встречи рекомендуют проводить уже на улице.

14:12 10.08.2019 ГУ МВД России по Москве обратилось к участникам массового мероприятия в столице. Сообщение размещено на сайте главка. В сообщении указано, что организаторы митинга обратились организаторы митинга. По их данным, незарегистрированный кандидат «Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Читайте также: МВД предупредило о подготовке провокаций со стороны Соболь

14:16 10.08.2019 По данным движения «Белый счетчик», к 13:30 на акцию пришли более 3,2 тыс. человек.

14:17 10.08.2019 Митинг пока не начался — организаторы ждут, когда через «рамки» пройдёт побольше людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM

14:20 10.08.2019 «Сам проспект Сахарова пока полупустой. Только ближе к трибуне стоят люди с российскими флагами. На подступах к площади выстроилась длинная очередь от метро», — рассказал корреспондент ИА REGNUM

14:23 10.08.2019 Рэпер Оксимирон на проспекте Сахарова в Москве 10 августа. Фото: Георгий Балаков

14:26 10.08.2019 Первые выступления на сцене сопровождаются проблемами со звуком. Первым слово взял муниципальный депутат Илья Азар. Он подчеркнул, цель акции — в том, чтобы добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

14:27 10.08.2019 Рэп-исполнитель Мирон Фёдоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, принимает участие в митинге оппозиции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Музыкант приехал на площадь Академика Сахарова и сразу же попал в окружение журналистов. Ранее он заявлял о своей готовности принять участие в акции протеста и поддержать незарегистрированных кандидатов. Об этом: Рэпер Oxxxymiron прибыл на митинг оппозиции в Москве

14:27 10.08.2019 По данным «Яндекс.Погоды», в ближайший час в центре Москвы может начаться дождь.

14:29 10.08.2019 Немногочисленные сторонники внесистемной оппозиции собираются сегодня, 10 августа, на проспекте Академика Схахарова в Москве, чтобы помитинговать в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборов в Московскую городскую думу в качестве кандидатов. Об этом: Сторонники внесистемной оппозиции собираются на проспекте Сахарова в Москве

14:29 10.08.2019 Заявленные ораторы не выступают из-за проблем со звуком, передаёт с места событий корреспондент ИА REGNUM

14:30 10.08.2019 Неудачей окончилась попытка выступить незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева — решить проблемы со звуком организаторам до сих пор не удаётся. Участники митинга также жалуются на плохой интернет.

14:31 10.08.2019 Организаторы извинились перед пришедшими на проспект Сахарова из-за технических проблем со звукоусиливающей аппаратурой, передаёт корреспондент ИА REGNUM

14:32 10.08.2019 К стандартым лозунгам, таких как «Россия будет свободна!» уже добавились «Микрофоны будут работать». Между тем, «Белый счётчик» насчитал уже порядка 7,2 тыс. участников митинга — людей крайне медленно пропускают через рамки, из-за чего у рамок начали скандировать «Пропускай».

14:32 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

14:33 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

14:33 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

14:39 10.08.2019 На митинге объявили о задержании Любови Соболь

14:41 10.08.2019 Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального, сотрудница его «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь была задержана правоохранительными органами перед началом согласованного митинга внесистемной оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом: В Москве перед митингом внесистемной оппозиции задержали Любовь Соболь

14:41 10.08.2019 Проблемы с аппаратурой решили. Среди первых выступил журналист Леонид Парфёнов. Он неожиданно зачитал со сцены рэп.

14:46 10.08.2019 Парфёнов в своём выступлении упомянул студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, который был задержан после акции 27 июля. Затем вышла жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, которая возмутилась обилием рамок на площади: «Нас всех хотят загнать в рамки».

14:48 10.08.2019 У рамок уже скопились внушительные очереди — недовольство медлительностью потока растёт.

14:48 10.08.2019 Леонид Парфёнов читает рэп на проспекте Сахарова в Москве. Фото: Георгий Балаков

14:50 10.08.2019 Протестующие на проспекте Сахарова в Москве. Фото: Георгий Балаков

14:53 10.08.2019 Проспект Сахарова в Москве. Фото: Георгий Балаков

14:54 10.08.2019 По данным «ОВД-Инфо», уже 5 человек задержали в Москве в связи с акцией протеста на проспекте Сахарова.

14:56 10.08.2019 В Москве начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным организаторов на митинг пришли около 7 тыс. человек. Читайте подробнее: Митинг внесистемной оппозиции проходит на проспекте Сахарова

14:59 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

15:00 10.08.2019 По данным МВД, к 14.00 на проспекте Сахарова находились около 7 тыс. участников митинга.

15:05 10.08.2019 В эти минуты участники согласованного митинга в Москве скандируют лозунги с требованием отставки мэра города Сергея Собянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Протестующие в Москве потребовали отставки мэра Собянина

15:07 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

15:08 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

15:08 10.08.2019 ГУ МВД по Москве сообщило о том, что в полицию обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением, что Любовь Соболь и ряд других участников акции намерены устроить провокации.

15:10 10.08.2019 С трибуны попытались транслировать послание арестованного лидера Либертарианской партии России Михаила Светова, но из-за технических проблем запись мало кто услышал

15:14 10.08.2019 На акцию пришли в числе прочих журналист Юрий Дудь, исполнители Face и Oxxxymiron, а также группа «Кровосток». Отметим, что городская администрация ранее выступила против музыкальных выступлений на митинге в Москве.

15:17 10.08.2019 Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального Любовь Соболь была задержана сотрудниками полиции после того, как один из организаторов митинга внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова написал заявление в полицию о том, что она готовит провокации на массовом мероприятии. Об этом: Любовь Соболь готовила провокации на согласованном митинге оппозиции — МВД

15:17 10.08.2019 На митинге выступают близкие задержанных по делу о массовых — беспорядках в Москве. В их числе — мать Наталья Конон, мать Данилы Конона, и друг Жукова Евгений Овчаров.

15:17 10.08.2019 В пресс-службе МВД уже сообщили о начавшемся «оттоке» участников митинга. При этом число участников, по официальным данным, достигло 15 тыс. человек.

15:19 10.08.2019 Согласно данным «Белого счётчика», число участников митинга к 14:40 составила 28,1 тыс. человек. Напомним, что в 14:00 «Белый счётчик» давал число, примерно равное оценке МВД — 7,2 тыс. человек.

15:20 10.08.2019 Члены Совета при президенте РФ по правам человека в ближайшее время проведут проверку столичных спецприёмников, где содержатся задержанные участники несогласованных публичных акций, прошедших в Москве. Об этом сообщил официальный сайт СПЧ. Результаты посещений будут доведены до сведений общественности. Читайте также: СПЧ проверит спецприёмники задержанных после несогласованных акций

15:22 10.08.2019 В ГУ МВД по Москве заявляют, что никаких искусственных затруднений при допуске граждан на территорию митинга нет. «Досмотр проводится исключительно в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия», — заявили в ведомстве.

15:25 10.08.2019 Выступает сестра фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой. «Я верю, что все вместе мы сможем добиться справедливости», — говорит она.

15:33 10.08.2019 Рэпер Face исполняет на митинге композицию «Салам», несмотря на то, что мэрия Москвы ранее запретила музыкальные выступления на акции протеста. Ранее организаторы согласованного митинга заявили, что на акции согласились выступить рэпер Face, а также группы IC3PEAK и «Кровосток».

15:33 10.08.2019 Летавший над участниками митинга на проспекте Сахарова в Москве квадрокоптер заглушили и изъяли сотрудники полиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Полиция заглушила квадрокоптер на митинге оппозиции в Москве

15:34 10.08.2019 К сцене, на которой выступает Фейс, уже подошли сотрудники ОМОН.

15:35 10.08.2019 К 15:00 на митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве пришли около 15 тыс. человек. Об этом: На митинг внесистемной оппозиици на Сахарова пришли 15 тыс. человек — МВД

15:38 10.08.2019 «Белый счётчик» называет уже 40 тыс. участников митинга по состоянию на 15:00. Открыты дополнительные рамки, однако входной поток существенно ослаб, зато растёт число уходящих.

15:39 10.08.2019 Участники митинга сообщают о сотрудниках полиции с устройствами для перехвата дронов.

15:40 10.08.2019 В Москве на митинге оппозиции проходит выступление рэпера Face, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Я не оратор, в принципе. Я просто спою свои песни, и если кто-то знает их слова, подпевайте вместе со мной», — сказал певец. Об этом: Рэпер Face начал концерт в Москве на митинге оппозиции

15:41 10.08.2019 Перехват дрона на митинге. Фото: Георгий Балаков

15:43 10.08.2019 Face выступает на митинге оппозиции под музыку. Фото: Георгий Балаков

15:44 10.08.2019 Танец девушки на кабинке туалета под песню Face. Фото: Георгий Балаков

15:48 10.08.2019 Отметим, что митинг согласован до 16:00.

15:53 10.08.2019 На согласованной акции оппозиции в центре Москвы находится 40 тысяч человек. Соответствующие данные на странице Facebook опубликовал «Белый счётчик» — волонтёрское объединение, ведущее подсчёт участников московских массовых мероприятий. «Проход ведётся через более чем 50 рамок. Численность: 14:00 — 7,2 тысячи, 14:40 — 28,1 тысяч, 15:00 — 40 тысяч», — заявили в организации. Читайте также: «Белый счётчик» насчитал свыше 40 тысяч человек на митинге в Москве

15:55 10.08.2019 На митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова пришли порядка 20 тыс. человек Читайте также: На проспект Сахарова в Москве вышли 20 тыс. митингующих — МВД

15:56 10.08.2019 Наблюдения: на митинг пришли, в основном, молодёжь и люди старшего возраста. Участников возрастной категории от 30 до 50 лет почти не встретить

15:58 10.08.2019 На проспекте Сахарова собравшиеся скандируют «Отпускай!» Также слышны требования отмены выборов в Мосгордуму.

15:59 10.08.2019 Полиция и Росгвардия пока не зарегистрировали серьезных нарушений на согласованном митинге внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве. Читайте подробнее: На митинге оппозиции в Москве нарушений пока не зарегестрировано — МВД

15:59 10.08.2019 Полиция вывела с оцепленной территории, где проводится митинг, несовершеннолетнего подростка. Он находился без сопровождения взрослых, передаёт корреспондент ИА REGNUM

16:01 10.08.2019 16:00 наступило, но организаторы продолжают. Возможно, дали поблажку из-за технических сложностей в начале публичного мероприятия.

16:03 10.08.2019 В 16:01 начал выступление незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин. После Face и блогера Данилы Поперечного.

16:04 10.08.2019 Тем временем, концерт на митинге продолжается. Началось выступление группы IC3PEAK

16:06 10.08.2019 IC3PEAK на митинге оппозиции в Москве. Фото: Георгий Балаков

16:09 10.08.2019 Полиция начинает оцеплять проспект Сахарова. По данным «Белого счетчика», митинг оказался в два раза больше по численности акции 20 июля. На 15:30 насчитали 47 тыс. человек.

16:12 10.08.2019 «Музыкальных» участников митинга объявляет активист Пётр Верзилов

16:13 10.08.2019 Митинг продолжается. выступает незарегистрированный кандидат в депутаты и одна из организаторов мероприятия Елена Русакова («Яблоко»).

16:14 10.08.2019 После IC3PEAK на сцене также планирует выступить группа «Кровосток».

16:15 10.08.2019 За трибуной митинга в Москве. Фото: Георгий Балаков

16:15 10.08.2019 За трибуной митинга в Москве. Фото: Георгий Балаков

16:16 10.08.2019 С трибуны объявили, что на митинг пришли 47 тысяч человек

16:17 10.08.2019 «Нас больше чем двадцатого числа. Нас больше чем когда-либо. Но нас будет ещё больше: мы будем продолжать выходить» — заявили с трибуны.

16:18 10.08.2019 С трибуны призвали после митинга отправиться на станцию метро «Китай-город» и «гулять» у здания Администрации президента на Старой площади.

16:19 10.08.2019 В завершении митинга выступает «Кровосток»

16:20 10.08.2019 «Кровосток» пообещал не использовать ненормативную лексику во время выступления, поскольку среди зрителей могут быть несовершеннолетние

16:28 10.08.2019 Только что с трибуны митинга призвали участников массового мероприятия пойти на прогулку к зданию администрации президента в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Участники митинга пойдут на «прогулку» к администрации президента

16:28 10.08.2019 Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов заявил о том, что митинг на проспекте Сахарова проходит со стороны организаторов корректно.

16:37 10.08.2019 Полиция задержала Бориса Золотаревского (начальника штаба Ивана Жданова), который призвал ранее участников митинга «прогуляться» к зданию администрации президента.

16:38 10.08.2019 К 16:00 на территорию митинга в Москве прошли 48,8 тыс. участников, сообщает «Белый счётчик».

16:39 10.08.2019 Неизвестный кинул дымовую шашку в мусорный бак на проспекте Сахарова.

16:46 10.08.2019 Со сцены официально объявили об окончании митинга. Итоговая цифра «Белого счетчика» — 49,9 тыс. человек с оговоркой, что были также неучтённые допуски на территорию митинга с переулков.

16:49 10.08.2019 Задержание Бориса Золоторевского. Фото: Георгий Балаков

17:02 10.08.2019 Люди расходятся с митинга, идут в метро. Толпам сигналят машины, идущие воспринимают это как поддержку и радуются

17:04 10.08.2019 Идея «прогулки» у станции «Китай-город» особенной популярностью не пользуется. Тем не менее, слышны разговоры: «А пойдём посмотрим, вдруг там что-то будет?» Некоторые хотят не участвовать, а поглазеть.

17:17 10.08.2019 Десять человек задержано в Москве в связи с митингом оппозиции, сообщает сайт «ОВД-Инфо». "Столько людей задержали в связи с акцией», — указывает счётчик. Из данных не ясно, все ли задержания случились на самом митинге. Данные актуальны на 16:15 10 августа. Подробности в материале: СМИ сообщило о десяти задержанных в Москве в связи с митингом

17:22 10.08.2019 Полиция у станции метро «Китай-город». Фото: Георгий Балаков

17:24 10.08.2019 У станции метро «Китай-город» всё спокойно, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Откликнувшихся на призыв с трибуны митинга оппозиции и отправившихся на «прогулку» пока не видно. Единственное изменение — группы полицейских и росгвардейцев.

17:35 10.08.2019 В эти минуты проходят задержания у здания администрации президента у станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сначала полицейские, одеты в защитную экипировку, задержали двоих молодых людей со свёртком фастфуда в руках. Чуть позже были задержаны ещё двое. Читайте подробнее: Полиция задержала у администрации президента мужчин со свёртком фастфуда

17:38 10.08.2019 Задержание у администрации президента. Фото: Георгий Балаков

17:39 10.08.2019 Задержания у администрации президента. Фото: Георгий Балаков

17:44 10.08.2019 Старая площадь быстро наполняется людьми. Фото: Георгий Балаков

17:53 10.08.2019 В эти минуты толпы людей заходят на Старую площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Несколько сотен человек перемещаются единой группой по центру столицы возле администрации президента РФ. Они скандируют лозунги, призывают прохожих присоединяться к их прогулке. Читайте подробнее: Ситуация у администрации президента РФ быстро накаляется

17:58 10.08.2019 «Прогулка» у АП. Фото: Георгий Балаков

18:10 10.08.2019 В эти минуты полиция проводит массовые задержания участников «прогулки» у администрации президента РФ на Старой площади в Москве. Об этом с места событий передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Массовые задержания проходят на площади у администрации президента РФ

18:13 10.08.2019 Массовые задержания в Москве 10 августа. Фото: Георгий Балаков

18:15 10.08.2019 Толпы людей приехали к администрации президента, послушав призыв участника митинга оппозиции. Фото: Георгий Балаков

18:17 10.08.2019 Задержанный у администрации президента. Фото: Георгий Балаков

18:18 10.08.2019 Забег по центру Москвы. Полиция — за протестующими, журналисты — за полицией. Фото: Георгий Балаков (на бегу)

18:21 10.08.2019 Полиция постоянно меняет тактику. То оцепляет Маросейку, то вытесняет из неё людей. То возвращается в сквер.

18:21 10.08.2019 Оцепление на Маросейке. Фото: Георгий Балаков

18:22 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

18:24 10.08.2019 Задержания в центре Москвы. Фото: Георгий Балаков

18:28 10.08.2019 49,5 тысячи человек собрались на проспекте Академика Сахарова на согласованном митинге в поддержку «независимых» депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. Такую статистику привели волонтёры движения «Белый счётчик», осуществляющего контроль за массовыми мероприятиями в столице. Читайте также: Почти 50 тысяч человек насчитали на проспекте Сахарова к концу митинга

18:28 10.08.2019 Данные экспресс-опроса: менее трети участников митинга являются москвичами По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Читайте подробнее: Данные экспресс-опроса: менее трети участников митинга являются москвичами

18:36 10.08.2019 В эти минуты сотрудники полиции продолжают задержания несанкционированной акции в центре Москвы у здания администрации президента РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. По оценке корреспондента, всего на Старой площади задержали не менее ста человек. Читайте также: В центре Москвы проводят задержания участников незаконной акции

18:39 10.08.2019 Фото: Георгий Балаков

18:39 10.08.2019 Всего в Москве за сегодняшний день задержали уже более 50 человек.

18:40 10.08.2019 Полиция вытесняет людей из сквера. Конкретно эта группа идёт в сторону журналистов, никаких протестующих здесь нет. Фото: Георгий Балаков

18:48 10.08.2019 В эти минуты полиция выстроилась в две широкие шеренги на Старой площади в Москве, где проходит незаконная акция оппозиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. Читайте подробнее: Полиция выстроилась в широкие шеренги, оцепив Старую площадь в Москве