Таллин, 9 августа, 2019, 22:44 — ИА Регнум. По сравнению с июнем 2018 года эстонские показатели экспорта и импорта товаров уменьшились в июне 2019 года на 8%, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По данным департамента статистики Эстонии, в июне этого года экспорт эстонских товаров составил 1,2 млрд евро, а импортировано товаров в Эстонию на общую сумму 1,2 млрд евро. В этом году также уменьшился на 10 млн евро дефицит внешнеторгового баланса и составил 124 млн евро.

Среди основных рынков эстонского экспорта в июне 2019 года на первом месте оказалась Финляндия (16% общего объема экспорта), а затем Швеция (12%) и Латвия (9%). В основном из Эстонии экспортировалось электрооборудование (16%), минеральная продукция (12%), древесина (10%).

Основными странами-импортерами для Эстонии в июне 2019 года были Финляндия (13% от общего импорта), Швеция (11%), Литва и Германия (по 10%). В июне месяце Эстония стала значительно меньше — на 42 млн евро — импортировать товары из Белоруссии, при этом импорт товаров из Швеции увеличился на 27 млн евро.

Всего в первой половине 2019 года показатели экспорта увеличились на 5% до 7,3 млрд евро, а показатели импорта на 2% до 8,1 млрд евро. Именно в I квартал этого года был заметен рост и импорта и экспорта, однако во II квартале импорт фактически сократился, а увеличение экспорта было минимальным.