Анкара, 9 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Лидер турецкой партии «Родина» Догу Пинчек считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара хочет развивать стратегическое партнёрство с Москвой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Россия — один из наших основных партнёров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами: сегодня стратегический партнёр один, завтра другой, послезавтра третий», — приводит слова политика РИА Новости.

Пинчек отметил, что «даже бывший шоумен заставляет Турцию танцевать» — именно так, по его мнению, можно объяснить «странную минуту молчания» по погибшим в Донбассе четверым украинским военнослужащим, которая была объявлена на пресс-конференции президентов Турции и Украины.

Политик также обратил внимание на то, что турецкая сторона не стала выносить на повестку дня переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждение соглашения между Украиной и США о противодействии строительству газопровода «Турецкий поток».

«Повестку дня полностью определила Украина, и на пресс-конференции это было хорошо видно», — констатировал он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа во время визита Владимира Зеленского в Турцию Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает «незаконной аннексии» Крыма, а также вместе с украинским коллегой почтил минутой молчания погибших в начале августа в Донбассе украинских военных.

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