Тбилиси, 9 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Путь к НАТО — это дорога к глобальному миру, усилению стабильности региона, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии закрытия многонациональных учений «Твердый дух 2019», которые проводились в Грузии под эгидой НАТО.

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По ее словам, главный девиз этих учений «Сила в партнерстве» полностью соответствует совместным усилиям по повышению взаимной совместимости вооруженных сил стран — участниц учений.

Президент Грузии подчеркнула, что грузинские вооруженные силы способны внести солидный вклад в обеспечение стабильной и безопасной среды во всем регионе.

«Грузия как независимое демократическое государство, ориентированное на утверждение мира, мирное разрешение конфликтов и развитие государственности, с этого пути не свернет. Наш путь — это путь, который в равной мере нужен Грузии и ее международным партнерам», — подчеркнула Зурабишвили.

Напомним, что ранее в интервью «Голосу Америки» президент Зурабишвили заявила, что открытие в Грузии военной базы США считает нецелесообразным, так как это вызовет негативные реакции как со стороны России, так и со стороны различных террористических организаций.