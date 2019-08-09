Брюссель, 9 августа, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Службы Европейского союза разрабатывают специальные инструкции, методики и функционал для выявления российских граждан, которые стали таковыми благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства отдельным категориям жителей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства России отдельным категориям граждан Украине. Речь прежде всего идёт о жителях Донбасса. Путин подчеркнул, что данный указ им подписан исключительно в гуманитарных целях, так как власти Украины фактически отвергли собственных граждан, проживающих в Донбассе и ведут против них войну.

Однако в Евросоюзе заявили, что данный указ противоречит «духу Минских соглашений». В связи с этим евробюрократы готовы рассматривать дальнейшие варианты, включая непризнание российского гражданства для этих людей и непризнание их паспортов.

В связи с этим евробюрократы разрабатывают инструкции, как обрабатывать визовые заявления, поданные в России и на Украине жителями Донбасса, которые получили российское гражданство и паспорта в результате этого указа Путина.