Мадрид, 9 августа, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Пилоты Ryanair в Испании примут решение о забастовке в ближайшие дни, 9 августа передает агентство Reuters.

Novakrider Самолеты авиакомпании Ryanair

Согласно заявлению испанского профсоюза пилотов лоукостера SEPLA, они «сыты по горло злоупотреблениями со стороны Ryanair».

«Мы собираемся показать им, что готовы сделать все возможное, чтобы избежать ненужных увольнений» , — говорится в заявлении SEPLA.

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