Москва, 9 августа, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Российским сельхозпроизводителям предоставлено право поставок пшеницы в Саудовскую Аравию, сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора.

Саудовская Аравия

По его словам, профильное ведомство Саудовской Аравии прислало в Россельхознадзор официальное подтверждение о смягчении требований к импортируемой пшенице.

«Это хорошая новость для наших аграриев», — цитирует агентство сообщение сотрудника Россельхознадзора.

Ранее экспорту российской пшеницы на саудовский рынок препятствовало требование полного отсутствия в партиях поставляемой пшеницы зёрен со следами клопов-черепашек.

До сегодняшнего дня Россия продавала в Саудовскую Аравию только ячмень, которого только с июля 2017 по июнь 2018 года королевство закупило более 2,7 млн тонн.