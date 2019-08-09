Нью-Йорк, США, 9 августа, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Фондовый рынок США отреагировал снижением на заявления президента США Дональда Трампа о торговых переговорах с Китаем, 9 августа передает агентство Reuters.

Уолл-стрит

В настоящий момент все основные индексы Уолл-стрит находятся в «красной зоне» — Dow Jones упал на 47,76 пункта (0,18%), до 26 330,43 пункта, S&P 500 упал на 15,91 пункта (0,54%), до 2922,20 пункта, Nasdaq упал на 67,92 пункта (0,84%), до 7971,24 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 августа Дональд Трамп заявил, что «пока не готов» к торговому соглашению с Китаем.

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