Пекин, 9 августа, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Китай призывает Индию и Пакистан воздержаться от эскалации в Кашмире, 9 августа передает агентство Reuters.

Cancillería del Ecuador Министр иностранных дел Ван И

После переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай надеется, что Индия и Пакистан найдут способ «мирного сосуществования».

Тем не менее китайский дипломат отметил, что Китай поддерживает Пакистан в защите его законных прав и интересов.

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