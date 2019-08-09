Москва, 9 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Департамент региональной безопасности Москвы предупредил жителей и гостей столицы о возможных провокациях на акции протеста 10 августа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

Представители городских властей отметили, что располагают данной информацией от правоохранительных органов, куда поступают сведения о публикации в соцсетях призывов к несанкционированным действиям и о возможных провокациях. По этой причине жителей и гостей столицы, в особенности родителей несовершеннолетних детей, просят обратить на это особое внимание.

В департаменте региональной безопасности также предупредили, что в случае нарушения закона полиция будет вынуждена принимать меры по обеспечению общественного порядка, а в отношении организаторов и участников примут предусмотренные законодательством меры.