Дамаск, 9 августа, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики смогли отразить очередную атаку боевиков в районе населенного пункта Абу-Дали. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Свое наступление боевики начали ранним утром в 6:05. Наступление боевиков велось под прикрытием артиллерийского огня. В ходе боев погибли 10 сирийских военнослужащих, ещё 21 человек получил ранение.

Правительственным войскам удалось остановить наступление террористов, перейти в контрнаступление и отбросить их в глубину ранее занимаемых позиций.

В ходе неудавшегося наступления боевики также обстреляли из реактивных систем залпового огня северные окраины Абу-Дали. Погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Были разрушены жилые здания, ущерб причинён сельскохозяйственным угодьям.