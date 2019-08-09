Москва, 9 августа, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Писатель-сатирик Виктор Шендерович получил штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 27 июля в центре столицы, сообщает «Интерфакс».

Oleg Yunakov Виктор Шендерович

Соответствующее решение принято в Дорогомиловском районном суде Москвы.

«Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ («Участие в несанкционированных митинге»)», — отметили в суде.

Защита Шендеровича планирует обжаловать данное решение. Адвокат заявил о готовности дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы добиться отмены штрафа.