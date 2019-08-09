Хмеймим, Сирия, 9 августа, 2019, 21:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Сирии со стороны незаконных вооруженных формирований были 30 раз обстреляны населённые пункты в трёх сирийских провинциях, сообщил 9 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации Центра, боевики обстреляли одно поселение в провинции Идлиб, девять населённых пунктов в провинции Алеппо, двенадцать поселений в провинции Латакия.

«За прошедшие сутки боевики совершили тридцать обстрелов. Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись населенные пункты: Кнедда провинции Идлиб; Хирбатхир, Кафрхамра, Сабикия, Беньямин, Эль-Бурайдж, Мгарет-Марза, Маканис-Эддувайри, Телль-Хатри и Маканис провинции Алеппо; Бейт-Зиван, Бейт-Джнаура, Кальат-Марза, Сандран, Кара-Галиа, Сафсафа, Мамухия, Эль-Харуф, Икко, Крусу, Эль-Аси и Джурин провинции Латакия», — сообщил Алексей Бакин.

Многие из упомянутых поселений были обстреляны неоднократно.

Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» вновь активизировались боевые действия сирийской армии против скопившихся там радикальных боевиков и террористов.