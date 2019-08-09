Вашингтон, 9 августа, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Правительство США не намерено «вести бизнес» с китайской корпорацией Huawei, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Дональд Трамп

«Мы не собираемся вести бизнес с Huawei. Я действительно принял решение, что нам проще не иметь дел с Huawei» , — заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что экономические переговоры с Китаем идут «хорошо», но он лично «пока не готов» к заключению торгового соглашения.

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