Йошкар-Ола, 9 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Решить проблему Курил путём юридических споров не получится, необходимо развивать экономку региона. Если бы россияне не убегали с островов, никого бы не интересовало, каким цветом они обозначены на карте. И малейшее неудачное поползновение воспринималось бы глупой ошибкой и недоразумением. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ), комментируя ситуацию с картой, размещённой на сайте Олимпиады-2020, авторы которой изобразили российские южные Курилы так, словно они принадлежат Японии.

Duma.gov.ru Сергей Казанков

«Проблема Курильских островов обсуждается уже много десятилетий. Юристы-международники пишут диссертации на эту тему. Но никаких подвижек нет. Скоро мы будем отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны, а мирный договор с Японией так и не подписан. Неудивительно, что на фоне антироссийских санкций японские политики активизировались. Удивляет отношение российского правительства к этой проблеме. Вроде бы создано специальное министерство, приняты законы о ТОРах, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре. Но всё это не работает.

Россияне продолжают уезжать из дальневосточных регионов. С учётом местных цен на продовольствие, тарифов ЖКХ, транспортных расходов на Дальнем Востоке зарплаты, а особенно пенсии, мизерные. В этом регионе самый большой процент ветхого и аварийного жилья. Причём новые дома почти не строятся. Транспортную инфраструктуру с прошлого века почти не развивали. Крайне сложно получить даже простую медицинскую помощь. Поэтому люди считают жизнь на Дальнем Востоке бесперспективной. А ведь это богатейшие по ресурсам территории страны.

На мой взгляд, решить проблему Курил путём юридических споров не получится, необходимо развивать экономику региона. Если бы россияне не убегали с островов, никого бы не интересовало, каким цветом они обозначены на карте. И малейшее неудачное поползновение воспринималось бы глупой ошибкой и недоразумением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM на карте сайта Олимпиады 2020 года, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии.

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МИД РФ отреагировал на «японские» Курилы на олимпийской карте. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Япония неправомочно указала южную часть Курильских островов как свою территорию на карте, что отравляет атмосферу российско-японских отношений.