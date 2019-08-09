Екатеринбург, 9 августа, 2019, 21:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на Пермском тракте случилось массовое ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Автомобиль Chevrolet Niva неверно оценил дистанцию до ВАЗ-21 214 и врезался в него, от чего ВАЗ перевернулся, а «Ниву» откинуло на встречную полосу, где она врезалась в ВАЗ-2110.

Уже известно, что в аварии пострадал 71-летний мужчина, он госпитализирован.

Напомним, 9 августа в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на юге города, в микрорайоне Вторчермет.