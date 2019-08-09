Лондон, 9 августа, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Отключения света произошли в Лондоне, на юго-востоке и северо-западе Англии, а также в Шотландии.

От аварии пострадали железнодорожные перевозки, она повлияла на работу крупных аэропортов, а также нарушила работу светофоров на автомобильных дорогах.

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