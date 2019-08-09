Ачинск, Красноярский край, 9 августа, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В результате нового ЧП на военном арсенале вблизи города Ачинска Красноярского края, по последним данным, пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

24.mchs.gov.ru МЧС Красноярского края

«Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, ещё четверо госпитализированы», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе правительства Красноярского края сообщили ИА REGNUM, что в результате ЧП пострадали восемь человек, добавив, что погибших нет.

Напомним, 5 августа в результате взрывов на военном складе под Ачинском погиб один человек, ещё 13 человек пострадали. В радиусе 15 километров была проведена эвакуация населения.

Сегодня на этом же складе произошёл новый инцидент. По заявлению местных властей, при проведении работ по разминированию в деревне Каменка произошёл подрыв снаряда.