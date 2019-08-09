Великий Новгород, 9 августа, 2019, 20:50 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС, в результате обильных дождей подтоплены территории населённых пунктов и участки автомобильных дорог в трёх районах — Демянском, Марёвском и Валдайском. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Вода прибывает

На места подтоплений для уточнения всех обстоятельств и оказания помощи населению направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также силы и средства аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Новгородской области.

В социальных сетях люди публикуют многочисленные фотосвидетельства последствий стихии: фотографии затопленного стадиона и прибрежных улиц в районном центре Марёво, реки на улицах в селе Молвотицы Марёвского района, в Демянске и Валдае.

Ранее пресс-центр правительства Новгородской области сообщил о разрушениях четырёх участков дорог в Марёвском и Демянском районах — движение на них приостановлено.

Напомним, что в пострадавших от стихии районах люди также остались без электроэнергии. Энергетики продолжают восстановительные работы.