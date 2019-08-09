Токио, 9 августа, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Отказавшись от участия в американской коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, Япония посылает корабли Сил самообороны к берегам Йемена, сообщает 9 августа Синьхуа со ссылкой на японские СМИ.

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По оценкам японских журналистов, Токио нужны хорошие отношения с Ираном, но и не предпринимать ничего нельзя, учитывая союзнические отношения с США. Поэтому и сделан выбор в пользу Йемена; регион находится на периферии объявленной Вашингтоном зоны патрулирования. В Токио уже заявили, что будут стараться убедить американскую сторону принять это решение.

При этом японские аналитики полагают, что в США намеренно раздувают «иранскую угрозу» и наращивают давление на Тегеран, втягивая в эти действия союзников.

Кроме того, в конце августа во французском Биаррице пройдет саммит «Группы семи». На его полях состоится встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом. Окончательное решение будет выработано по итогам переговоров и с учетом позиции и действий стран — европейских сателлитов Вашингтона.