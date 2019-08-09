Миасс, Челябинская область, 9 августа, 2019, 20:21 — ИА Регнум. В южноуральском Миассе местное управление социальной защиты населения попало в поле зрения УФАС. В ведомстве считают, что сотрудники соцзащиты нарушили законодательство о защите конкуренции.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сейчас возбуждено дело, которое рассмотрят 27 августа. Речь идёт об аукционе на создание персонифицированных социальных электронных карт, начальная стоимость контракта в котором составила 133 тыс. рублей.

В УФАС считают, что на аукционах последних лет могли создаваться преимущественные условия для одного из ООО. Кстати, это ООО на последних конкурсах было единственным заявившимся, из-за чего конкурсы не признавали состоявшимися.