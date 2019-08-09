Село Нёнокса, Архангельская область, 9 августа, 2019, 19:56 — ИА Регнум. В Мурманской области на побережье Белого моря после взрыва на военном полигоне в поселке Нёнокса Архангельской области не выявлено повышения уровня радиации, сообщает 9 августа Интерфакс-АВН со ссылкой на данные мурманского Гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Данные предоставлены за 7 августа, то есть за день до взрыва, за 8 августа, когда произошел сам взрыв, а также за 9 августа, для сравнения с данными предыдущих периодов.

В Гидрометцентре Мурманской области подчеркнули, что выявленные изменения радиационного фона характерны для «колебаний природных значений» и ни о каком «всплеске» говорить не приходится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на военном полигоне в Нёноксе при испытаниях реактивной двигательной установки произошел взрыв, в результате которого погибли двое и получили ранения шесть человек.

Ряд российских и зарубежных СМИ сообщил о всплеске уровня радиации после этого взрыва.