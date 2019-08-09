Нью-Дели, 9 августа, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Не менее 28 человек погибли от наводнений в индийском штате Керала, 9 августа передает агентство Associated Press.

Айтен Юран

Из-за ливней и наводнений в штате Керала закрыт крупнейший аэропорт «Кочин». Из мест затопления эвакуированы более 64 тыс. человек.

В 2018 году наводнения из-за муссонных дождей привели к гибели 200 человек в штате Керала.

Читайте также: Жертвами муссонов на западе Индии стали 16 человек