Челябинск, 9 августа, 2019, 19:49 — ИА Регнум. В Челябинске управление ФАС возбудило два дела против регионального оператора по работе с ТКО — ООО «Центр коммунального сервиса». Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

По мнению антимонопольщиков, в действиях оператора имеются признаки злоупотребления своим доминирующим положением. Ранее в УФАС обратились 17 челябинцев и две организации, которые заявили о том, что оператор отказывается вывозить отходы, которые возникли в ходе уборки придомовой территории.

Отметим, представители ООО «Центр коммунального сервиса» полагают, что такие отходы не обязаны вывозить, так как они не имеют отношения к ТКО. Речь идёт об отходах, которые возникают в результате ухода за газонами и цветниками, а также тех, что появляются во время ухода за кустарниками и деревьями.

Но в УФАС уверены, что эти отходы всё же являются ТКО и регоператор должен их вывозить.

Также в ведомство поступило заявление от одной из жилищно-эксплуатационных организаций о том, что ООО «ЦКС» отказывается вывозить отходы, которые находятся в мусороприёмных камерах. По мнению представителей оператора, эти камеры не считаются площадками накопления ТКО, поэтому очищать их входит в его компетенцию. Впрочем, в УФАС считают, что оператор не вправе отказываться от очистки таких площадок.

Оба дела планируется рассмотреть утром 20 августа.