Киев, 9 августа, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступила с инициативой о сокращении количества комитетов в Верховной раде. Об этом сообщается 9 августа на странице политической силы в Facebook.

Rada.gov.ua Верховная рада

«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины IX созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении.

В числе прочего партия предлагает сформировать комитеты по вопросам гуманитарной и информационной политики, по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», «деоккупации Крыма», прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, по вопросам свободы слова, по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.

Напомним, партия «Слуга народа» набрала 43% голосов в свою поддержку на внеочередных парламентских выборах на Украине и получила 124 из 225 мандатов в Верховной раде.