Москва, 9 августа, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Среди наиболее востребованных внутренних авианаправлений летом 2019 года в России оказались Симферополь, Сочи и Анапа с вылетами из Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили специалисты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня до 1 сентября 2019 года.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

По данным сервиса, первая тройка лидеров не изменилась в сравнении с 2018 года. По направлению Москва — Симферополь доля пассажиров даже выросла с 9,1% до 9,3% от общего числа.

Несмотря на сохранение за рейсами из Москвы в Сочи второго места, доля пассажиров, приходящаяся на это направление, сократилась с 7,2% в 2018 году и 5,8% в 2019. Третье направление Москва — Анапа в целом сохранило свою нишу: 3,4% в 2018 году против 3,3% в 2019.

При этом цены на авиабилеты по направлению Москва — Симферополь снизились в сравнении с прошлогодним периодом на 5% (теперь 13 065 рублей), а по направлению Москва — Анапа на 1% (теперь 12 998 рублей). Авиарейсы из Москвы в Сочи стоят летом 2019 года 12 470 рублей.

Следующие два места составили рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и Краснодар. Исключение на шестом месте по пункту отправления составил рейс из Санкт-Петербурга в Симферополь. Далее следуют три направления из Москвы в Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Замыкает десятку рейс Москва — Геленджик. В сравнении с 2018 годом из десятки выбыл рейс Петербург — Сочи, который переместился с 10-й строчки на 11. На 19% уменьшилась доля пассажиров из Москвы, которые проведут лето в Сочи (с 7,2% летом 2018 года до 5,8% летом 2019).