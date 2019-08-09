Москва, 9 августа, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Большая часть гаражей на улице Полбина в столичном районе Печатники снесены в рамках строительства Юго-Восточной хорды Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов.

Mos.ru Задел под транспортную развязку Юго-Восточной хорды

«Сносят гаражи вдоль железной дороги на улице Полбина. Сносить их начали по плану, как предполагали. Потихоньку. Начали сносить в начале лета, сейчас уже дошли до жилых домов в районе Полбина, 10. Можно увидеть, что гаражи снесены. Непосредственно у проезжей части гаражи не сносят — и выглядит, что все в порядке, но на самом деле большая часть уже снесена. Сносится там, где планируется проводить Юго-Восточную хорду», — отметил Власов.

Муниципальный депутат сообщил, что владельцам гаражей уже начали выплачивать компенсации.

«Я слышал от владельцев гаражей, что компенсации выплачивают, как и обещали, по 150 тысяч рублей. Вроде бы, пока не всем, но пошли оплаты. Это со слов людей, у которых там есть гаражи», — сказал Власов.

Также муниципальный депутат выразил мнение, что собственники снесённых объектов не выражают недовольство происходящим и уже нашли гаражам замену — купили грузовые автомобили малой тоннажности и переместили всё имущество из гаражей в них, а транспортные средства оставляют во дворах.