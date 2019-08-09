Вашингтон, 9 августа, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договорённости с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине», — сказал Трамп.

Напомним, что Запад возлагает на Россию ответственность за происходящее в Донбассе, тогда как на самом деле это украинские власти развязали кровавую бойню на своей территории и вынудили жителей Донбасса провозгласить независимость, чтобы защитить свои жизни.

Война в Донбассе продолжается уже шестой год. Стороны неоднократно договаривались о перемирии, но украинская сторона систематически его нарушает практически сразу.