Москва, 9 августа, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Следственный комитет России рекомендует воздержаться от участия в несанкционированных действиях во время предстоящего митинга оппозиции в Москве. Соответствующее заявление распространила 9 августа пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН на митинге

Ранее власти Москвы согласовали проведение в субботу, 10 августа, протестного митинга на проспекта Сахарова численностью до 100 тысяч человек.

Между тем, по данным СК, в социальных сетях распространяются призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве по завершении этого митинга.

«Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий», — говорится в заявлении ведомства.

В СК напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечёт последствия вплоть до уголовной ответственности, призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы.