Британское правительство «полностью готово» покинуть Евросоюз 31 октября
Лондон, 9 августа, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Правительство Великобритании «полностью готово» покинуть ЕС в установленный срок, 9 августа передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Brexit
«Правительство, которое я возглавляю, полностью готово покинуть Европейский союз 31 октября 2019 года», — заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Джонсон отметил, что у него «есть все основания для оптимизма» по поводу скорого выхода страны из ЕС.
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