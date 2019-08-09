Цхинвал, 9 августа, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Договор между Южной Осетией и Российской Федерацией о бессрочном пребывании граждан значительно облегчит жизнь югоосетинских студентов, обучающихся в российских вузах, и пациентов, находящихся на длительном лечении в России. Об этом 9 августа сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью ТАСС.

Президент отметил, что ранее необходимость каждые три месяца выезжать из России создавала большие трудности для студентов, граждан Южной Осетии. Бибилов также указал, что новый договор стал важным шагом в рамках инеграционных процессов между государствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля вступил в силу закон «О ратификации протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года», после чего граждане Южной Осетии официально получили право находиться на территории Российской Федерации без ограничений на срок пребывания. До этого пребывание граждан Южной Осетии в России было ограничено 90 сутками, как и пребывание в России граждан других иностранных государств.