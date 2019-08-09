Лондон, 9 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает «главным приоритетом» подготовку к «жесткому Brexit», 9 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я бы очень хотел заключить сделку… Но я понимаю, что этого может не произойти. Поэтому подготовка к возможности выхода без сделки является моим главным приоритетом» , — сказано в заявлении британского премьер-министра.

Джонсон также отметил, что Великобритания сможет выйти из Евросоюза «31 октября, что бы ни случилось».

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