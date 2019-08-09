Солнечногорск, Московская область, 9 августа, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Российские пограничные службы не ведут никаких работ на границе между Южной Осетией и Грузией. Об этом заявила 9 августа в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Мария Захарова

Представитель российского дипломатического ведомства отметила, что российские пограничники находятся на территории Южной Осетии в соответствии с двусторонним соглашением по охране государственной границы от 30 апреля 2009 года, в работах по проведению границы с Грузией российская сторона не участвует. «Мероприятия по обустройству границы планово реализуются югоосетинской стороной и призваны обеспечить создание условий для безопасного и бесконфликтного проживания населения двух соседних государств» — добавила Захарова. Представитель дипведомства также заметила, что демаркация необходима для предупреждения нарушений границы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель Госдепа США Морган Ортегус 8 августа заявила, что России следует отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Также Ортегус указала на недовольство Вашингтона деятельностью российской стороны по демаркации границы Южной Осетии и Грузии.