Симферополь, 9 августа, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк считает «провокацией чистой воды» установку флага Украины в Судаке.

Crimea.gov.ru Алексей Черняк

«Это дешёвый и вульгарный способ привлечь к себе внимание», — заявил он в комментарии агентству ФАН.

Черняк отметил, что инициаторы этой акции «шли на провокацию, понимая, что не понесут за неё серьёзной ответственности», поскольку «в России не сажают за украинский флаг».

«То есть никто ничем не рисковал, водружая этот флаг, но на Украине их примут за героев. Это пошло», — заключил депутат.

Напомним, ранее сегодня советник главы Херсонской области Украины Богдан Ковалев сообщил на своей странице в Facebook, что в Судаке «местными патриотами Украины» был поднят украинский флаг в память о четырёх военнослужащих ВСУ, погибших 6 августа в Донбассе.