Екатеринбург, 9 августа, 2019, 18:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началась доследственная проверка по факту гибели рабочего в шахте лифта дома на улице Латвийской, 37. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Напомним, трагедия произошла днём 9 августа.

По данным СКР, в шахте шли плановые ремонтные работы. В этот момент стопорный магазин, находящийся на двигателе лифта, не выдержал возникшей нагрузки. Кабина в итоге рухнула и придавила рабочего.